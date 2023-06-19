Кузбасский «Сириус» пополнился новым кампусом

Новый кампус открыли в кузбасском Сириусе.

Новый кампус регионального центра «Сириус. Кузбасс» открыт в селе Елыкаево в Кемеровском округе. Учебный и спальный корпуса ежегодно в рамках специальных профильных смен будут принимать 1 200 талантливых школьников со всех уголков Кузбасса.

На интенсивных профильных сменах кузбасские ребята освоят информационные, космические, биологические, химические и нейротехнологии. Школьники попробуют смоделировать проекты, лежащие в плоскости искусственного интеллекта. Подумают об идеях создания беспилотного транспорта, новых наноматериалов, смогут провести генетические и биомедицинские исследования.

- Для современных образовательных программ в новый кампус приобрели современное оснащение: станции для промышленного дизайна и проектирования, высокоточные микроскопы, 3D-принтеры, интерактивные комплексы для занятий по робототехнике, мобильный планетарий и телескоп, мощное звуковое оборудование, - рассказали «Комсомолке» в правительстве региона.

Напомним, региональный центр «Сириус. Кузбасс» создан в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». За четыре года здесь прошли обучение семь тысяч школьников. Главная задача центра - развивать детей в техническом и естественно-научном направлениях, в искусстве и спорте.