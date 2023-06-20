Старые лестницы к реке Томь в центре Кемерова заменят на новые

Старые лестницы к Томи в центре Кемерова заменят на новые. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В администрации Кемерова решили закрыть лестничный спуск на Притомской набережной в районе Весенней улицы. Теперь все три спуска к реке Томь закрыты.

Как сообщили в горадминистрации, лестницы порядком обветшали, ведь они построены еще в конце 1970-х годов.

- За более чем 40 лет их ни разу не ремонтировали. Поэтому закрыли из соображений безопасности. Техническое обследование показало, что восстановить лестничные спуски невозможно. Вместо старых, на набережной будут построены новые лестницы. Сейчас проект на завершающей стадии. В июле документы передадут на госэкспертизу. После получения заключения будет определен источник финансирования строительно-монтажных работ, - уточнили в мэрии столицы Кузбасса.