В Кемерове на остановках появились новые электронные табло

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на остановках установлено пять новых электронных табло, на которых отображается информация о движении общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

На экранах можно увидеть, сколько минут осталось до прибытия следующего автобуса, а также время и температуру воздуха.

Новые табло появились на остановках «ТУРР» (на проспекте Шахтеров, в сторону центра), «Стоматологическая клиника Улыбка» (по стороне проспекта Ленина, в сторону центра), «Областная больница» (проспект Октябрьский, в сторону центра), «Универсам №3» (проспект Октябрьский, в сторону центра) и «ТРК Променад-2» (на проспекте Ленинградский, в сторону проспекта Ленина).