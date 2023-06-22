В Кузбассе выбрали главу шахтерского города

В Кузбассе выбрали нового мэра Ленинска - Кузнецкого.

В Кузбассе депутаты городского совета шахтерского города Ленинск-Кузнецкий выбрали нового мэра. Им стал бывший дорожник Евгений Никитин.

- Нового главу выбрали по итогам голосования. Полномочия бывшего мэра заканчиваются 6 июля. Соответственно, на 19 июня был запланирован конкурс по отбору кандидатур на пост нового градоначальника, - пояснили «Комсомолке» в мэрии Ленинска-Кузнецкого.

Пока Евгений Никитин продолжает руководить Ленинск-Кузнецким районом. Должность он занимает с 5 марта 2020 года. До этого свыше 18 лет он возглавлял дорожно-эксплуатационные организации и предприятия благоустройства и озеленения Ленинска-Кузнецкого.

Справка «КП-Кемерово»

Евгений Никитин родился 4 января 1972 года в Ленинске-Кузнецком. В 2000 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Трудовой путь начал в 1991 году в Ленинске-Кузнецком подземным горнорабочим очистного забоя. В 1993 году перешел в жилищно-коммунальную сферу. Работал замначальника транспортного цеха производственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ленинск-Кузнецкий», замдиректора по перевозкам МУП «Автотранспортное предприятие ЖКХ».