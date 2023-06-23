В Кемерове на проспекте Ленина временно изменилась организация дорожного движения

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове в районе «Энергосбыта» временно изменилась организация дорожного движения в связи с реконструкцией тепловой сети. Об этом сообщили в городской администрации.

Энергетики ведут работы на нечетной стороне проспекта Ленина (от улицы Тухачевского до улицы Терешковой). В связи с этим были закрыты три полосы для движения, а также пешеходный переход через проспект Ленина.

Автобусы и троллейбусы продолжат ходить по проспекту Ленина, однако будет перенесена остановка «Энергосбыт» - по нечетной стороне она расположится за перекрестком с улицей Терешковой (напротив дома №103 по пр. Ленина).

Всех участников дорожного движения попросили быть внимательными и обращать внимание на установленные временные знаки и временную дорожную разметку.

Уточняется, что реконструкция тепловой сети продолжится до 15 сентября.