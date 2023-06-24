Фестиваль «Динотерра» заразил кузбасских студентов из Африки палеонтологией

Кузбасские студенты из Африки заразились на "Динотерре" палеонтологией. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Студенты Кемеровского госуниверситета из Африки Асид и Манал, впечатлившись атмосферой Международного научно-популярного фестиваля «Динотерра», проходящего в эти дни в деревне Шестаково, решили вплотную заняться палеонтологией.

- На мое решение приехать учиться в Россию повлияла информация о том, что здесь, а именно - в Кузбассе, нашли чуть ли ни первые в мире останки динозавров. Тогда понял, что могу стать частью мировой истории. На шестаковском археологическом комплексе увидел воочию кости страптозавра, тираннозавра, узнал об их жизни здесь и понял - это мое, - поделился с «Комсомолкой» Манал из Амина.

Его однокурсник Асид из Нигерии о кузбасских раскопках узнал от своей родной бабушки Зуди - историка и археолога по образованию. В свое время она приезжала к российским ученым на раскопки останков мамонтов в Новосибирскую область. Однажды привезла оттуда внукам несколько фрагментов бивней древних животных.

- Мы с сестрой украсили ими летнюю веранду дома. И это стало самым дорогим интерьером нашей усадьбы, - говорит Асид.

В рамках фестиваля «Динотерра» африканские студенты приняли участие в нескольких научных лекциях, побывали на тематическом симпозиуме, посмотрели документальные фильмы о динозаврах.

- Это впечатлило нас, и мы решили перевестись с экономического на исторический факультет, а сегодня попросили профессора-палеонтолога Александра Аверьянова по возможности помочь нам стать членами молодежной волонтерской археологической группы в Кузбассе, - рассказали студенты.

Асид и Манал беспокоились только об одном – насколько хватит им археологической работы, не остановятся ли ученые, изучив полностью шестаковских динозавров через несколько лет.

Ответ на их вопрос прозвучал из уст губернатора Кузбасса Сергей Цивилева. Невероятно, но факт: выступая на научном симпозиуме в Шестаково, он будто прочитал мысли молодых африканских студентов, обучающихся в регионе.

- Шестаково, и это подтвердили наши светила науки, - бездонное дно для изучения динозавров. Археологических тайн и загадок здесь хватит на многие сотни лет, - уточнил губернатор региона.