Чиновники из Кузбасса ответят на вопросы жителей региона

Фото: пресс-служба АПК

Прямой телефонной линией можно будет воспользоваться с 26 по 30 июня.

Кузбассовцы могут обратиться к заместителю председателя регионального правительства и руководителям исполнительных органов администрации правительства.

26 июня вопросы принимает Олег Токарев, министр угольной промышленности КуZбасса, тел. 8 (3842) 58-21-08 (с 16:00 до 17:30).

27 июня - Ольга Тюрина, руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КуZбассу, тел. 8 (3842) 36-35-80 (с 15:00 до 17:00).

28 июня - Сергей Алексеев, заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма, тел. 8 (3842) 58-36-46 (с 15:00 до 16:00).

29 июня - Сергей Лысенко, начальник управления ветеринарии Кузбасса, тел. 8 (3842) 28-95-29 (с 15:00 до 17:00).

30 июня - Сергей Добрыдин, начальник архивного управления КуZбасса, тел. 8 (3842) 58-30-56 (с 15:00 до 17:00).