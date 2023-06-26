26 июня в Кемерове временно не будет работать светофоры

Фото: архив "КП"
Фото: Екатерина БОРМОТОВА
Сегодня, 26 июня, в Кемерове временно отключат светофоры в Ленинском и Заводском районах. Об этом предупредили в Госавтоинспекции Кузбасса.
По информации ЦОДД, с 13:00 до 16:00 не будут показывать сигналы светофоры на пересечении бульвара Строителей и улицы Марковцева и на перекрестке улица Тухачевского - улица Юрия Двужильного. Это связано с проведением ремонтных работ и отключением электроэнергии.
Водителей попросили руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.