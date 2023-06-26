МТС в Кузбассе прокачала сеть для любителей отдыха на воде

Фото: пресс-служба МТС.

Цифровая экосистема МТС развернула сеть LTE в бухте «Ассоль» и парке «Приморский» в Беловском городском округе. В результате скорость мобильного интернета в популярном у кузбассовцев месте пляжного отдыха и проведения массовых стартов выросла на 25%. Теперь отдыхающие на берегу Беловского водохранилища, спортсмены и болельщики могут оставаться на связи и с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами.

Бухта «Ассоль» в часе езды от Кемерова открылась в 2020 году в поселке Инской на берегу водохранилища Беловской ГРЭС СГК, известного как Беловское море. В этом же году облагородили разбитый рядом парк «Приморский». Это современные общественные пространства с прогулочными аллеями в зелени. В бухте обустроили мангальные зоны, кемпинг, песчаный пляж с пирсом. Местной фишкой стала «парящая» над водой терраса с застекленными беседками. Здесь отдыхают на берегу, плавают на сапбордах, ходят под парусом и занимаются водными видами спорта. Так, третий год подряд «Ассоль» принимает чемпионат и первенство России по триатлону.

Сеть LTE МТС покрывает всю территорию парка и бухты, а также санатория «Инской» с открытым теплым бассейном, который работает круглый год. Отдыхающие могут делиться радостными моментами выходных, отпуска или соревнований онлайн, за секунды загружая фото и видео в социальные сети, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы онлайн в HD-качестве и так далее.

- За последние годы бухта «Ассоль» стала одним из самых привлекательных мест для отдыха у воды среди кузбассовцев и не только. Судя по наши большим данным, в прошлом году на благоустроенном берегу Беловского моря отдыхали жители соседних регионов – Новосибирской области, Алтайского края, республики Хакасия. А спортивные мероприятиям различного масштаба могут собирать здесь одновременно сотни человек. Чтобы кузбассовцы и гости региона могли пользоваться скоростным интернетом даже в часы пиковых летних нагрузок, мы развернули в районе бухты «Ассоль» и парка «Приморский» сеть LTE, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

В разгар пляжного сезона МТС модернизировала мобильную сеть и в других местах активного отдыха у воды в Кузбассе, разогнав скорость мобильного интернета в среднем на 20%. Например, в Кемерове можно заниматься сапсерфингом, вейкбордингом и при этом легко серфить в сети на берегу Красного озера, а в Новокузнецке – в вейк-парке в Заводском районе и на пляже «Нептун». В Междуреченске МТС прокачала LTE на всем протяжении популярного маршрута для сплава на надувных лодках по Томи: от поселка Майзас до города.