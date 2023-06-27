Кузбасский город на сутки остался без холодной воды

Фото: телеграм-канал Александра Рыбалко.

27 июня в Анжеро-Судженске отключили холодную воду в связи с плановым ремонтом на водозаборных сооружениях и водопроводных сетях. Об этом сообщил глава города Александр Рыбалко.

- Сегодня для выполнения необходимых ежегодных летних работ произошла полная остановка водозабора, в течение суток холодная вода подаваться не будет. Эта необходимая и важная мера - целый ряд работ невозможно сделать без остановки водозабора, - сообщил градоначальник.

Холодную воду начнут давать в дома завтра, начиная с 6 утра. Процесс будет идти поэтапно в течение всего дня.

Для жителей организован подвоз воды, согласно следующему графику:

09.00 – 10.00 - Стекольный, у магазина «Магнит» (ул. Крылова, 15а);

10.30 – 11.30 - Новая колония, у магазина «Магнит» (ул. Мира, 17);

12.00 – 13.00 - Искра, у магазина «Мария-РА» (ул. М.Горького, 29);

13.30 – 14.30 - Центральный, у торгового центра «Сибирский городок» («Палата», ул. Ленина, 13А);

15.00 – 16.00 - Восточный, у расчетно-кассового центра (ул. Сосновая, 21а);

16.30 – 17.30 - 1-й участок, у ДК «Физкультурник» (ул. Гурьевская, 2);

18.00 – 19.00 - 3-я шахта, у ДК «Сибирский» (ул. Лазо, 21);

19.30 – 20.30 - Куйбышева, у магазина «Мария-РА» (ул. Куйбышева, 66).