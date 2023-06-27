Фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» отказано в апелляции

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области

Кемеровский областной суд продолжил рассмотрение уголовного дела по апелляционным жалобам восьми осужденных, их защитников, потерпевших и их законных представителей, представителей гражданских ответчиков на обвинительный приговор Заводского районного суда г. Кемерово от 30 сентября 2021 года.

Рассмотрено процессуальное ходатайство осужденного Игоря Полозиненко об изменении ему меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу до вступления приговора в законную силу. Он мотивировал апелляцию трудным материальным положением его семьи. Судебной коллегией Кемеровского областного суда в удовлетворении ходатайства было отказано.

Напомним, что директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко был приговорен к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Суд при вынесении приговора учел, что у Полозиненко есть родственники на иждивении, а также принял во внимание их здоровье.