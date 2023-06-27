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НовостиОбщество27 июня 2023 3:16

Через 15 лет в Кемерове вырастет новый микрорайон

Его площадь составит свыше 243 тысяч квадратных метров
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В пригороде Кемекрова у деревни Сухово построят новый микрорайон

В пригороде Кемекрова у деревни Сухово построят новый микрорайон

Мэрия Кемерова приняла решение построить в городе еще один современный жилой микрорайон. Его обустройством власти будут заниматься 15 лет.

Микрорайон появится на окраине города, которая примыкает к деревне Сухово. Его площадь составит 243 446 квадратных метров. Это почти 25 гектаров.

- Это будет современный, комфортный жилой комплекс с многоквартирными домами, школами, детскими садами, медучреждениями, спортивными объектами. Микрорайон обустроят различными аллеями, парком, велодорожками. Здесь непременно будет ходить трамвай. Особое внимание уделят бытовой инфраструктуре - ателье, баням, парикмахерским, прачечным, химчисткам. Предполагается, что на территории микрорайона построят планетарий, филармонию, галереи, кинотеатр, синагогу, собор и гостиницу, - рассказали «Комсомолке» в администрации областного центра Кузбасса.