В Кузбасском медколледже количество бюджетных мест увеличили почти вдвое

Бюджетников в Кузбасском медколледже становится все больше.

За пять лет количество бюджетных мест в Кузбасском медицинском колледже увеличено почти в два раза. В этом году кузбасские выпускники претендуют на 1 145 бюджетных мест, при этом 420 из них - целевые, с гарантированным трудоустройством.

Вместе с новыми бюджетными местами в колледже увеличивается количество оборудования. Им переоснащаются аудитории. На приобретение специализированных учебных комплексов, специальных материалов уже выделено свыше 24 миллионов рублей.

- Важно, чтобы наши студенты не уезжали за пределы региона, а могли получить качественное образование здесь. В течение трех лет медицинский колледж обеспечит в полном объеме средним медицинским персоналом все медучреждения региона, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.