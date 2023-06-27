405-й юбилей Кузнецка-Сталинска-Новокузнецка станет большим семейным праздником

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

В концепции Дня города - создание теплой атмосферы между соседями, жителями районов. При этом пышных празднеств решено не проводить. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Отмечать День города в южной столице Кузбасса будут два дня: в пятницу, 30 июня, и в субботу, 1 июля. В числе анонсированных Сергеем Кузнецовым мероприятий - творческий фестиваль «Кузнецк - территория творческих людей», Фестиваль Шоколада, концерт - «Новокузнецк - 405 деталей одного пазла», Парад колясок, спортивный фестиваль «Drastamat Dojo» и многое другое.

- Новокузнецк - это большая дружная семья! – подчеркнул Сергей Кузнецов. И пригласил горожан присоединиться к празднику.