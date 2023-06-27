Жителя Кузбасса осудили за избиение сожительницы палкой

Фото: Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области

Причиной размолвки стала мультиварка.

56-летний мариинец в ходе совместного распития спиртных напитков предъявил претензии подруге жизни: та взяла без разрешения мультиварку. В ходе ссоры он вышел во двор, увидел лежащую на земле деревянную палку, вернулся с ней в дом и начал избивать сожительницу, в итоге он нанес ей ушибы и сломал палец, причинив вред здоровью средней тяжести.

Как уточнили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, этот же житель Мариинска три месяца назад на почве ревности ударил сожительницу кочергой по голове и ноге, причинив ей лёгкий вред здоровью. За что мировым судьей ему было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

На этот раз в судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью и раскаялся в совершённом преступлении.

Ему было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.