В Кузбассе двое мужчин из мести избили битой знакомого

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Киселевске завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство, обвиняемыми по которому проходят двое мужчин 33 и 36 лет. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

ЧП произошло 7 января 2022 года. Двое мужчин, решив отомстить 30-летнему знакомому, который когда-то избил их брата, стали его преследовать на автомобилях. С ними также был еще один 31-летний мужчина. Скрываясь от мстителей, пострадавший остановился у станции технического обслуживания. Там подельники его нагнали и устроили над ним кровавую расправу. Обвиняемые распылили в лицо знакомого газовый баллончик, вытащили его из автомобиля и стали избивать, используя металлический автомобильный диск и деревянную биту. Один из мужчин выстрелил в ноги пострадавшего. После этого подельники решили, что горожанин умер и уехали.

Однако мужчина выжил. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему была оказана помощь.

Нападавших задержали. Им предъявили обвинение в покушении, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору.

Сейчас уголовно дело передано в суд.

Отмечается, что уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство, оно также находится в суде на стадии рассмотрения по существу.