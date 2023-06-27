В заискитимской части Кемерова перекроют движение

В Кемерове перекроют на три дня движение. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

С 20.00 30 июня до 6.00 3 июля в Кемерове будет закрыто автомобильное движение через перекресток улицы Сибиряков-Гвардейцев и улицы Соборной.

Как пояснили в кемеровской мэрии, закрытие движения для автотранспорта связано со строительными работами в рамках комплексного развития территории заискитимской части города, а именно с монтажом ливневой канализации. Автомобилистам предложили альтернативу.

- Со стороны Геологоразведки в эти дни можно будет проехать по улицам Лесной, Тимирязева, Красильникова, Бийской и дальше по временно открытому для движения участку Сибиряков-Гвардейцев от Кирчанова до Соборной. А с проспекта Ленина - по улицам Гвардейской и Крутой, уточнили в администрации города, - сообщили «Комсомолке» в мэрии столицы Кузбасса.

С 30 июня по 3 июля здесь изменится маршрут автобусов №10 и 80. Они проедут по улицам Лесной, Тимирязева, Красильникова, Бийской, Кирсанова, временно открытому участку Сибиряков-Гвардейцев

Также с 20.00 30 июня до 6.00 9 июля 2023 года ограничат проезд через перекресток улиц Гагарина и Соборной. Движение будет в прямом и обратном направлениях однополосным. Маршруты временного автобуса №25А и трамвая №1 останутся без изменений.

Подробная информация по движения доступна в справочной УЕЗТУ по телефону: 57-46-57 ежедневно с 7.00 до 23.00