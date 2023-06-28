В Кузбассе двух владельцев дронов привлекли к ответственности

Дроны над Шорией летали незаконно

В среду, 28 июня, двух кузбассовцев, запустивших в небо дроны без специального разрешения, привлекли к административной ответственности.

Нарушение воздушного законодательства зафиксировала транспортная прокуратура на юге Кемеровской области еще весной. Однако постановление о штрафе вынесли только сейчас, когда были выяснены все обстоятельства произошедшего.

- В апреле два жителя Кузбасса осуществили запуск беспилотных летательных аппаратов в поселке Шерегеш Таштагольского района вблизи посадочной площадки Шория Порт без уведомления уполномоченного органа воздушного движения о полете в воздушном пространстве класса «G». К тому же один из дронов не был поставлен на государственный учет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Владельцев беспилотников привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму 62 тысячи рублей.