Новокузнецк сохраняет лидерство во всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

С 27 мая по 22 сентября 2023 года в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» проходит II Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух», которая направлена на использование участниками экологически чистых способов передвижения в решении повседневных дел: это ходьба, бег, самокат, велосипед, ролики, электро- или гибридные автомобили.

За первый месяц участники акции преодолели уже более 90 тысяч километров. А это вдвое длиннее экватора Земли.

Совместными усилиями экономится топливо и снижаются выбросы вредных веществ - уже более 7 тысяч литров и 18 тонн соответственно.

Южная столица Кузбасса, захватившая лидерство в акции по итогам первой недели, по данным организаторов, продолжает лидировать по набранным километрам - их у новокузнечан накопилось за первый месяц 41 386. На втором месте – Липецк с 29 505 километрами, на третьем - Череповец с 6 587 километрами. Кемерово опустился на одиннадцатое место с результатом 569,58 километра.