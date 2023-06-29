В Кузбассе будут судить драгдилера, который привез из Санкт-Петербурга крупную партию наркотика

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе перед судом предстанет 38-летний житель Екатеринбурга, пытавшийся провезти в наш регион крупную партию наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали мужчину на трассе. В иномарке наркоторговца в полостях за дверной картой были спрятаны брикетами с запрещенными веществами – всего около пяти килограммов. На каждом свертке в качестве своего рода визитной карточки организаторов наркотрафика было размещалось фото главного тренера одного из итальянских футбольных клубов.

Следователи выяснили, что житель Екатеринбурга согласился перевезти наркотики из Санкт-Петербурга в Новокузнецк за вознаграждение в размере 100 000 рублей. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Юргинский городской суд.