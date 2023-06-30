В Кузбассе при пожаре погибли мужчина с женщиной и двое их внуков

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Таштаголе двое взрослых и двое детей погибли во время пожара в частном доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В день трагедии в доме находилось семеро человек: хозяйка дома со своими детьми и ее родители с племянницей – они приехали в гости из Новокузнецка. Ночью произошел пожар. После тушения в постройке были обнаружены тела 62-летнего мужчины, 58-летней женщины и 8-летних мальчика и девочки. 39-летняя хозяйка с 17-летним сыном и 4-летней дочерью смогли выбраться из горящего помещения. Женщина с подростком были госпитализированы.

Сейчас на месте ЧП работает следственная группа, назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская и пожарно-техническая.