Кузбасские врачи спасли жизнь пациентке с огромной опухолью

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Кемеровские онкологи спасли жизнь пациентке с огромной опухолью поджелудочной железы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Женщине был поставлен диагноз в 2020 году. Врачи определили у нее гастроинтестинальную стромальную опухоль размеров 20 сантиметров в диаметре. Новообразование успело прорасти в желудок, левый надпочечник и дало отдаленный метастаз в правую долю печени. Сразу удалить опухоль хирурги не смогли – она была слишком большая. Чтобы уменьшить ее до операбельных размеров женщине назначили таргетную терапию – мощное современное лекарственное лечение. После 22 курсов терапии опухоль уменьшилась почти в два раза!

Врачи-онкологи Анатолий Сохарев и Алексей Животовский провели сложнейшую и длительную операцию: удалили опухоль вместе с поджелудочной железой, а также несколько других поврежденных внутренних органов. Несмотря на большой объем хирургического вмешательства, пациентка чувствует себя стабильно. После получения результатов гистологического исследования, врачи-онкологи определят дальнейшую тактику лечения.