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НовостиПроисшествия2 июля 2023 3:56

В Кузбассе разыскивают мужчину без обуви

Он пропал без вести в Прокопьевском округе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Прокопьевском округе пропал без вести 61-летний Василий Иванович Породин. Ориентировку с приметами мужчины разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что мужчина ушел в неизвестном направлении вчера, 1 июля. Он был одет в черно-белую кофту в полоску, черные штаны, носки, обуви у него не было.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении прокопчанина или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.