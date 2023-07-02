В Кузбассе разыскивают мужчину без обуви

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Прокопьевском округе пропал без вести 61-летний Василий Иванович Породин. Ориентировку с приметами мужчины разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что мужчина ушел в неизвестном направлении вчера, 1 июля. Он был одет в черно-белую кофту в полоску, черные штаны, носки, обуви у него не было.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении прокопчанина или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.