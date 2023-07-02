В Кузбассе семилетнюю девочку придавило упавшей веткой

Фото: Инцидент Кузбасс.

В кузбасском городе Киселевсе семилетняя девочка оказалась в больнице после падения на нее ветки во время урагана.

ЧП произошло 28 июня на улице Промышленной. По словам очевидцев, когда разыгрался сильный ветер, три сестренки побежали домой, самая младшая из них – семилетняя девочка – отстала, и внезапно с высоты пятого этажа на нее упала обломившаяся ветка. Школьница получила серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую, и несколько переломов. Официальной информации по состоянии здоровья ребенка нет, однако следователи заинтересовались данным инцидентом.

Как сообщили в СК РФ по Кемеровской области, организована доследственная проверка. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины падения ветки. По результатам будет принято процессуальное решение.