Жительница Кузбасса ответит в суде за взятку полицейскому

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новокузнецке местная жительница дала полицейскому взятку в размере 200 тысяч рублей, за что теперь отправить под суд. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В мае этого года горожанка попросила сотрудника полиции остановить разбирательство в отношении нее и ее родственников, связанное с продажей наркотиков. Взамен она пообещала каждый месяц платить представителю власти по 200 тысяч рублей. Мужчина не пошел на сделку и сообщил о коррупционном предложении руководству. После передачи взятки женщину задержали.

39-летняя горожанка ранее уже была судима. Сейчас на нее вновь завели уголовное дело – по статье о даче взятке в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291 УК РФ). По ходатайству следователя суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.