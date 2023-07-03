В Новокузнецке 16-летний рецидивист украл автомобиль

Украл, угнал, в тюрьму - "романтика". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новокузнецке 16-летний подросток, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности украл у местного жителя на улице Тореза отечественный автомобиль ВАЗ-2113

Машину нашли в частном секторе Новокузнецкого района в полуразобранном состоянии и с повреждениями. Вскоре задержали и самого угонщика транспорта.

- Позже выяснилось, что злоумышленник откатил чужой автомобиль в соседний двор, повредил дверь и сел за руль. Во время поездки он не справился с управлением и съехал в кювет. Затем подросток похитил из машины вещи с инструментами, а также демонтировал установленные владельцем «спортивные» сидения. Похищенное продал, а машину подарил знакомым, - сообщили «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенный автомобиль полицейские вернули законному владельцу, а против угонщика возбуждено уголовное дело по статье № 158 «Кража». Максимальное наказание в данном случае составляет до пяти лет лишения свободы.