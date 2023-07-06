Жителя Кузбасса отправили на принудительное лечение за жестокое обращение с животными

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке суд отправил мужчину, убившего домашних питомцев, на принудительное лечение у психиатра. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Новокузнечанин постоянно проявлял жестокость к своим котам, а в мае 2022 года он избил питомцев насколько сильно, что они от полученных травм умерли.

На мужчину завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (п. «г, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Учитывая психическое состояние новокузнечанина, суд освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру в амбулаторных условиях.