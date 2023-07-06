МТС оцифровала Томь для любителей сплава в Междуреченске

Фото: Филиал ПАО «МТС» в Кемеровской области.

Цифровая экосистема МТС улучшила покрытие LTE на территории санаториев и баз отдыха в посёлке Чульжан под Междреченском, в соседних с ними СНТ, а также на всем протяжении маршрута для сплава по Томи от Майзаса до Югуса. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в популярных локациях для загородного отдыха увеличилась в среднем на 20%.

В конце июня МТС установила мобильную базовую станцию около базы отдыха «Фантазия» и детского оздоровительного лагеря «Светлячок». В зону покрытия LTE также попадает санаторий «Романтика», рядом с которым находятся СНТ «Раздолье», «Калина красная-1» и «Калина красная-2». Отдыхающие и дачники могут общаться по видеосвязи, смотреть видео в высоком разрешении, быстро загружать тяжёлые файлы и пользоваться всеми цифровыми сервисами МТС.

«МТС планомерно улучшает качество мобильной связи в одном из самых востребованных для летнего отдыха районов Междуреченска. Ранее, в начале сезона мы развернули новое покрытие LTE в посёлке Майзас и ниже по течению Томи, обеспечив быстрым мобильным интернетом гостей базы отдыха «Озерки», детского лагеря «Звёздочка» и садоводов прилегающих дачных массивов. Устойчивый сигнал LTE теперь доступен отдыхающим и на всем протяжении сплава Майзас-Югус даже в часы пиковых нагрузок на сеть, а это и комфорт, и безопасность», – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Сплав по Томи на надувных лодках для междуреченцев – традиционный вид досуга летом. Горожане доезжают до посёлка Майзас, откуда сплавляются около пяти часов до горнолыжного комплекса Югус. Многие делаю остановки на берегу, ставят палатки, отдыхают и рыбачат. Каждое лето в Междуреченске проходит массовый сплав, который собирает до 1000 участников. Он состоится уже в эту субботу, 8 июля, в рамках этнофестиваля «Легенды Томусы».