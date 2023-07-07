Южная столица Кузбасса может стать Сталинском-Новокузнецком

Южная столица Кузбасс может стать Сталинском - Новокузнецком. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Сергей Кузнецов допустил возможность изменения названия южной столицы Кузбасса. Мэр Новокузнецка уверен, что в названии Новокузнецка должно быть имя Сталина.

Сергей Кузнецов считает, что название города требует корректировки в связи с историей происхождения города.

Сергей Кузнецов посчитал неактуальным нынешнее название города и предложил вспомнить об истории.

- Любовь к городу – это не просто культура, а мощный поколенческий запрос на справедливое отношение к городу, сохранение его традиций и культуры, корней, - считает Сергей Кузнецов.

Он отметил, что это выражается даже в самих мыслях и желания новокузнечан носить, например, футболки с надписью изначального названия города «Сталинск». А ведь название это было у города почти 30 лет, с 1932 года по 1961.

- Новокузнецк как название города само по себе не то, что не актуально - оно требует корректировки: это, несомненно, Кузнецк, Сталинск, Новокузнецк. Как, например, Ленинск-Кузнецкий или Анжеро-Судженск. Сталинск-Новокузнецк, - добавил мэр Новокузнецка.