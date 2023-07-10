За свою хитрость новокузнечанин может сесть на десять лет

За мошенничество новокузнецкого бизнесмена могут отправить в колонию на десять лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке бизнесмен обманул банк на кругленькую сумму. Против него возбудили дело о мошенничестве.

Как сообщили «Комсомолке» в региональной прокуратуре, бизнесмен принес в банк липовые документы, по которым он получил крупные деньги.

- В частности мужчина предоставил представителю банка поддельные договоры подряда. На их основании между ним и кредитной структурой были заключены договоры уступок. Бизнесмену выплатили 33 миллиона рублей. Когда мошенническая схема всплыла, банк обратился с жалобой в силовые органы. Махинация подтвердилась. Вскоре против новокузнечанина возбудили уголовное дело, - рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.