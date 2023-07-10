В Кузбассе годовалая девочка выпала из окна второго этажа

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В Прокопьевске годовалая девочка травмировалась в результате падения из окна второго этажа. Сотрудники полиции начали проверку, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло в доме на улице Черниговской. 24-летняя женщина помыла окно и оставила его открытым, после чего усадила малышку обедать, а сама отлучилась на кухню мыть посуду. Пока мамы не было в комнате, девочка взобралась на подоконник и выпала. Малышка получила травмы различной степени тяжести, она госпитализирована.

Инспекторы составили в отношении женщины протокол о неисполнении обязанностей по содержанию ребенка. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.