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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:12

На рекордную сумму обманули телефонные мошенники супругов из Кузбасса

Аферисты убедили их оформить в банках 11 кредитов
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Огромный куш сорвали телефонные мошенники в Кузбассе.

Огромный куш сорвали телефонные мошенники в Кузбассе.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Телефонные мошенники украли у семейной пары самую большую сумму денег в истории подобных кузбасских похищений.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД Кузбасса, 44 - летнего кемеровчанина и его 47-летнюю жену телефонные аферисты обманули на 18 миллионов рублей.

- Они убедили супругов в том, что их счета в банке могут в любой момент вскрыть мошенники. А чтобы деньги обналичить не успели, надо их срочно перевести на безопасные счета. Но для этого, пояснили, аферисты, нужно еще добавить кругленькую сумму. Супруги по указке аферистов оформили в разных банках 11 кредитов и перевели все собранные средства на указанный счет, - уточнили в кузбасском силовом ведомстве.

Прозрение пришло к супругам позже. Когда они все поняли, обратились в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут, им грозит до десяти лет колонии.