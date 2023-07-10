На рекордную сумму обманули телефонные мошенники супругов из Кузбасса

Огромный куш сорвали телефонные мошенники в Кузбассе. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Телефонные мошенники украли у семейной пары самую большую сумму денег в истории подобных кузбасских похищений.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД Кузбасса, 44 - летнего кемеровчанина и его 47-летнюю жену телефонные аферисты обманули на 18 миллионов рублей.

- Они убедили супругов в том, что их счета в банке могут в любой момент вскрыть мошенники. А чтобы деньги обналичить не успели, надо их срочно перевести на безопасные счета. Но для этого, пояснили, аферисты, нужно еще добавить кругленькую сумму. Супруги по указке аферистов оформили в разных банках 11 кредитов и перевели все собранные средства на указанный счет, - уточнили в кузбасском силовом ведомстве.

Прозрение пришло к супругам позже. Когда они все поняли, обратились в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут, им грозит до десяти лет колонии.