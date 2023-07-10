Кемеровские спасатели помогли 150-килограммовому горожанину

В Кемерове спасли крупного мужчину.

В Кемерове спасатели пришли на помощь местному жителю весом 150 килограмм, который сломал в гараже ногу.

Все случилось, как пояснили «Комсомолке» в кемеровской службе спасения, в одном из гаражей.

- Мужчина поскользнулся и упал, после чего поучаствовал сильную боль в ноге. Пострадавшего положили на мягкие носилки и оперативно доставили в больницу. Он повредил коленный сустав. Его жизни ничего не угрожает, уточнили городской в службе спасения.

В мэрии Кемерова отметили, что спасатели действовали слажено и высокопрофессионально.