В Кузбассе еж укусил подростка, который хотел его погладить

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О неприятном инциденте рассказали в региональном Министерстве здравоохранения. Пострадавшего срочно увезли в областную детскую клиническую больницу имени Ю. А. Атаманова в Кемерове, где ему была оказана помощь.

- Раз еж не пытался спрятаться, значит, скорее всего, он был не дикий, а полудомашний, так как привык к людям. Подобные случаи с укусами случались и раньше, но обычно при попытке покормить, когда ежи вместе с едой захватывали и пальцы рук. И я никому не советую подходить к диким животным, какими бы милыми и маленькими они ни казались. Те же ежи - прежде всего зверюги и хищники. К тому же они могут болеть тем же бешенством, очень опасной болезнью для людей. Поэтому в таких случаях рекомендуется сразу привиться, тем более, что процедура сейчас стала не такой болезненной, - прокомментировал ситуацию известный кемеровский ученый-зоолог Николай Скалон.