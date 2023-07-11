Поджог троллейбуса может обойтись новокузнечанину пятью годами колонии

За поджег троллейбуса новокузнечанин может сесть на пять лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке будут судить местного жителя, который в нетрезвом состоянии поджег троллейбус. Уголовное дело в отношении новокузнечанина расследовано и направлено для рассмотрения по существу в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии. Именно такой максимальный срок предусматривает 167 статья Уголовного кодекса (умышленные повреждение или уничтожение имущества).

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу, инцидент произошел еще в марте текущего года. 58-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне троллейбуса, на конечной остановке отказался покидать салон и потребовал развернуться, так как ему нужно было в другую сторону.

- Просьбу водителя и кондуктора немедленно выйти из салона мужчина проигнорировал, повел себя агрессивно, из-за чего женщинам пришлось немедленно выйти. Обвиняемый достал из пакета бутылку со спиртным напитком, разлил ее по кабине водителя и в салоне, а потом поджег. С места преступления он скрылся, но не надолго, его нашли и задержали уже в автобусе. Возгорание троллейбуса ликвидировали очевидцы произошедшего. Сумма причиненного ущерба составила более 500 тысяч рублей, - уточнили в кузбасском силовом ведомстве.