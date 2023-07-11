Еще одну новую амбулаторию построят в Кузбассе для сельских жителей

Деревенская поликлиника будет соответствовать всем городским стандартам.

Свыше тысячи жителей деревни Новороманово Юргинского округа Кемеровской области смогут получать медицинскую помощь в современных условиях. Для них уже к октябрю построят новую амбулаторию.

Деревенская поликлиника будет благоустроена и обеспечена водоснабжением, отоплением, канализацией, вентиляцией и кондиционерами. Для маломобильных граждан здесь предусмотрят пандус с двусторонним ограждением и поручнями.

- В кабинетах врачей установят оргтехнику для ведения электронных историй болезни и телемедицинских консультаций с врачами областных клиник, - пояснили «Комсомолке» в Минздраве Кузбасса.

По словам главного врача юргинской городской больницы Андрея Смирнова, строительство амбулатории идет полным ходом.

- Почти выполнен монтаж конструкции амбулатории. Затем строители приступят к подключению здания к необходимым коммуникациям, - отметил Андрей Смирнов.

За пять лет в Кузбассе открыты 135 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 73 из них - в 2022 году. До конца 2023 года планируется запустить еще 48 современных сельских медпунктов.

- Каждый житель Кузбасса независимо от того, в деревне он живет или в городе, должен получать квалифицированную и своевременную помощь. Для этого и открываем современные медицинские пункты, которые по условиям и оснащенности не уступают городским поликлиникам, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.