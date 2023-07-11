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НовостиОбщество11 июля 2023 8:01

Еще одну новую амбулаторию построят в Кузбассе для сельских жителей

Она будет соответствовать уровню самой современной городской поликлиники
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Деревенская поликлиника будет соответствовать всем городским стандартам.

Деревенская поликлиника будет соответствовать всем городским стандартам.

Свыше тысячи жителей деревни Новороманово Юргинского округа Кемеровской области смогут получать медицинскую помощь в современных условиях. Для них уже к октябрю построят новую амбулаторию.

Деревенская поликлиника будет благоустроена и обеспечена водоснабжением, отоплением, канализацией, вентиляцией и кондиционерами. Для маломобильных граждан здесь предусмотрят пандус с двусторонним ограждением и поручнями.

- В кабинетах врачей установят оргтехнику для ведения электронных историй болезни и телемедицинских консультаций с врачами областных клиник, - пояснили «Комсомолке» в Минздраве Кузбасса.

По словам главного врача юргинской городской больницы Андрея Смирнова, строительство амбулатории идет полным ходом.

- Почти выполнен монтаж конструкции амбулатории. Затем строители приступят к подключению здания к необходимым коммуникациям, - отметил Андрей Смирнов.

За пять лет в Кузбассе открыты 135 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 73 из них - в 2022 году. До конца 2023 года планируется запустить еще 48 современных сельских медпунктов.

- Каждый житель Кузбасса независимо от того, в деревне он живет или в городе, должен получать квалифицированную и своевременную помощь. Для этого и открываем современные медицинские пункты, которые по условиям и оснащенности не уступают городским поликлиникам, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.