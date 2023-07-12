Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2023 1:06

Кузбассовец проник в гараж сквозь стену

Оказалось, что «фокусник» он еще тот
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе задержан "фокусник" - рецидивист.

В Кузбассе задержан "фокусник" - рецидивист.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске задержали «фокусника» - рецидивиста. На этот раз он проник в чужой гараж сквозь кирпичи.

С заявлением в местную полицию о краже из гаража комплекта зимней резины на сумму 12 тысяч рублей обратился 34-летний прокопчанин.

- Сотрудники уголовного розыска отработали все версии преступления, и вышли на ранее неоднократно судимого за подобные преступления 27-летнего мужчину. Выяснилось, что ночью злоумышленник разобрал часть кирпичной кладки гаража, чтобы проникнуть внутрь, после чего и похитил резину, - сообщили «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.

- Похищенное имущество вернули законному владельцу, - добавили в силовом ведомстве Кемеровской области.