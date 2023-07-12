Кузбассовец проник в гараж сквозь стену

В Кузбассе задержан "фокусник" - рецидивист. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске задержали «фокусника» - рецидивиста. На этот раз он проник в чужой гараж сквозь кирпичи.

С заявлением в местную полицию о краже из гаража комплекта зимней резины на сумму 12 тысяч рублей обратился 34-летний прокопчанин.

- Сотрудники уголовного розыска отработали все версии преступления, и вышли на ранее неоднократно судимого за подобные преступления 27-летнего мужчину. Выяснилось, что ночью злоумышленник разобрал часть кирпичной кладки гаража, чтобы проникнуть внутрь, после чего и похитил резину, - сообщили «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.

- Похищенное имущество вернули законному владельцу, - добавили в силовом ведомстве Кемеровской области.