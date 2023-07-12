В Кузбассе автомобилист сбил мотоциклиста, а потом еще и ударил ножом

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ДТП с поножовщиной произошло вечером 11 июля на улице Путепроводной в г. Белово. По сообщению очевидцев с места, произошел конфликт двух мотоциклистов на гоночных байках и водителя «Тойота Лэнд Крузер».

«Тойота» якобы подрезала мотоциклистов. Когда те нагнали машину у ТЦ «На Песчаной», автомобиль вильнул и врезался в заднее колесо одного из мотоциклов, отчего тот упал.

Мотоциклисты пошли разбираться с остановившимся обидчиком. Произошла потасовка, водитель машины выхватил нож и ударил в бок пострадавшего в ДТП. В ответ его избили товарищ раненого и случайный свидетель аварии, возмущенный нападением на мотоциклистов.

На место прибыла машина «скорой», раненого байкера увезли в Беловскую многопрофильную больницу, а потенциальным уголовным делом занялись полицейские.