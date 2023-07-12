Кемеровские таможенники ищут нового хозяина для пса-пенсионера

Митяйку готовы передать в хорошие руки.

Кемеровские таможенники ищут новых хозяев для служебного пса Митяйки. Семь лет пес породы немецкая овчарка верой и правдой служил Отечеству, помогал находить запрещенные вещества на транспорте.

- Пес по своему собачьему возрасту выходит на пенсию. Он очень добрый, ласковый, умный, идеально подойдет для заботливой семьи. Готовы передать Митяйку хорошим людям, способным обеспечить нашему псу хорошее питание и содержание, - сообщил начальник кинологического отдела Кемеровской таможни Александр Губарев.

В ведомстве отметили, что условия дальнейшего содержания Митяйки будут регулярно проверяться.

Забрать немецкую овчарку можно в кинологическом отделе Кемеровской таможни только после собеседования, предварительно договорившись о встрече по телефону: 8(3842) 36-37-21.

- Если же новые хозяева не найдутся, Митяйка останется у его кинолога, - добавил Губарев.