В Новокузнецке прогремели грозы и выпал крупный град.

В среду, 12 июля, в Новокузнецке прогремели сильные грозы, и прошел крупный град. Его диаметр был порядка трех сантиметров, как небольшое куриное яйцо.

Град гремел на территории Новокузнецка и Новокузнецкого района. Никто из людей к счастью не пострадала, о повреждении автомобилей и городской инфраструктуры не сообщается. Известно, что у некоторых автомобилей сработала сигнализация.

Подобная природная аномалия наблюдалась в южной столице Кузбасса почти год назад в августе, тогда пострадали несколько машин.

В четверг, 13 июля, синоптики Кузбасса также прогнозируют на юге области грозы, возможный град, но вместе с тем сильную жару до +37 градусов.