Новокузнецкие огнеборцы вырвали у пламени трех горожан

Новокузнецкие огнеборцы спасли трех горожан.

В Новокузнецке пожарные кузбасского ГУ МЧС России спасли из горящей квартиры пятиэтажки трех горожан среди них ребенок.

Сообщение о возгорания в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Циолковского поступило на пульт дежурного городского регионального МЧС, в среду, 12 июля, днем. На место происшествия незамедлительно были направлены пять пожарно-спасательных подразделений и 14 человек личного состава.

- На момент их прибытия пожарных из балкона квартиры на втором этаже шел сильный дым. Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников МЧС России из квартир в подъезде, по лестничным маршам, используя специальные спасательные устройства, были спасены три человека, в том числе один ребёнок, - сообщили «Комсомолке» В ГУ МЧС Росси по Кемеровской области.

Пожар потушен, в результате возгорания в комнате, где находился очаг, обгорели вещи. По предварительным данным, возможной причиной пожара стала неосторожность при курении.