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НовостиПроисшествия13 июля 2023 2:49

В Кемерове голый мужчина выпал из окна третьего этажа

О происшествии рассказали очевидцы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове голый мужчина выпал из окна третьего этажа во время пожара в квартире. Об этом рассказали очевидцы.

ЧП произошло в общежитии на проспекте Ленина, 90. На кадрах, опубликованных, местными жителям, видно, что из окна на третьем этаже идет дым. Один человек – обнаженный мужчина – предположительно, выпрыгнул из горящей квартиры. Внутри остался еще один человек.

В оперативной сводке МЧС Кузбасса сообщается, что сигнал о возгорание в доме на проспекте Ленина поступил в 21:02. Огонь удалось потушить в 21:10. На месте работали 25 человек и 7 единиц техники.

Другие обстоятельства происшествия уточняются.