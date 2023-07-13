В Кемерове временно отключат светофоры на двух перекрестках

Фото: администрация г. Кемерово.

Сегодня, 13 июля, в Кемерове не будут работать светофоры на двух перекрестках. Об этом предупредили в городской администрации.

Светофор на пересечении улиц Антипова и Ракитянского перестанет показывать сигналы с 9.00 до 16.00, на пересечении проспекта Советского и улицы Кузбасской - с 10.00 до 11.00. Это связано с отключением электричества на время ремонтных работ.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.