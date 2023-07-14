«Уникальный случай»: в Кузбассе девочка-подросток оказалась носительницей мужского набора хромосом

Фото: Минздрав Кузбасса.

С уникальным случаем столкнулись врачи ККОД им. М.С. Раппопорта: 13-летняя пациентка оказалась носителем редкого генетического отклонения. Юная жительница Кузбасса выглядит как девочка и имеет женскую половую систему, но при этом у нее мужской набор хромосом.

Опухоль яичника начала развиваться у девочки еще в эмбриональном периоде. Ей удалили новообразования в другом медучреждении, после чего пациентка поступила в онкодиспансер, чтобы продолжить лечение. Кемеровские врачи онкологи удалили юной пациентке второй яичник, в котором тоже развивался злокачественный процесс, и сальник, чтобы минимизировать риск метастазирования.

При этом школьницу отправили на генетическую консультацию, и ее результаты обескуражили специалистов – пациентка оказалась носителем мужских половых хромосом.

- Случай уникальный и крайне редкий - примерно 1 на 10000 новорожденных! – сказали в региональном минздраве.

В ведомстве отметили, что в ходе операции врачи сохранили пациентке матку. Повзрослев, с помощью ЭКО она сможет выносить и родить ребенка. Такие случаи в российской практике уже были.