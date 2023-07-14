В Кузбассе 24-летняя наркокурьерша приговорена к восьми годам колонии

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариинске 24-летняя девушка отправился в колонию на восемь лет за продажу наркотиков. Ее карьера драгдилера продолжалась меньше месяца, пока ее не задержали полицейские.

Как рассказали в Мариинском городском суде, в прошлом году девушка устроилась курьером-наркозакладчиком в один из нелегальных интернет-магазинов. Она должна была получать в Кемерове партии товара, а затем распространять его через «закладки» в Мариинске. Так, по координатам, переданным куратором, девушка получила несколько свертков с наркотиком и закопала их в своем родном городе, после чего за деньги передала координаты с «закладками» покупателям. Горожанка прогорела уже на третьей партии наркотиков – сотрудники полиции обнаружили закладку и взяли драгдилеру под наблюдение. Девушка об этом не знала и отправилась за новым товаром. Ее задержали с поличным после того, как она получила 40 свертков с запрещенным веществом.

Девушка во всем созналась. Суд учел, что у нее есть маленький ребенок и при этом она снова беременна, а также другие отягчающие обстоятельства и назначил ей восемь лет колонии общего режима.

Адвокат наркосбытчицы обжаловал приговор суда в вышестоящую судебную инстанцию. Однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила приговор без изменения.