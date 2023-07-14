В Кузбассе 50 человек заболели боррелиозом после укусов клещей

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе с начала весны с жалобами на укусы клещей в больницы обратились 23 894 человека, в том числе 4 793 ребенка. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Только за последнюю неделю от этих лесных кровопийц пострадали 1169 кузбассовцев.

Снятых с пострадавших клещей исследуют в лабораториях. На данный момент в 342-х клещах обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 4764-х - боррелии, в 793-х – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 702-х– маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным медицинских организаций, в регионе 50 человек заболели боррелиозом, 44 – клещевым вирусным энцефалитом. Также зарегистрирован один случай моноцитарного эрлихиоза человека и два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека.