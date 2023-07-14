В Кемерове борются с последствиями штормового ветра

В Кемерове штормовой ветер снес десятки деревьев.

Специалисты кемеровской службы спасения устраняют последствия штормового ветра в областном центре. Ветер свалил свыше 20 деревьев. Причем все они достаточно крупные.

- Не исколочено, что обращений от граждан будет гораздо больше сегодня. Сейчас специалисты работают на улице Декабрьской, - рассказали «Комсомолке» в кемеровской службе спасения.

Спасатели вместе с властями Кемерова предостерегают граждан от прогулок в ненастную погоду.

- Будьте осторожны на улицах, не отпускайте детей гулять одних. Находясь на улице, обходите стороной рекламные щиты, любые шаткие конструкции. Не гуляйте по эстакадам и мостам, а также возле линий электропередачи, - предостерегли кемеровчан в мэрии Кемерова.

В кемеровской службе спасения также добавили, что автомобилистам в дождь и ветер не стоит оставлять свои машины на улице, а спрятать их, либо под навес, либо в гараж.

Напомним, телефон диспетчерской Кемеровской службы спасения -77-05-05, экстренный вызов оперативных служб - 112.