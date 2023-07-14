В Кузбассе назначили пять новых судей

Владимир Путин назначил в Кузбассе пять новых судей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил в Кузбассе пять новых судей. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации 13 июля.

Согласно указу, новыми судьями Заводского районного суда в Кемерове стали Ольга Зяблицкая и Всеволод Брановский и. В Ленинск-Кузнецком городском суде должность судьи занял Константин Топорков

Кроме того, кадровые изменения произошли и в Арбитражном суде Кемеровской области. Здесь новыми судьями назначены Юлия Шулик Ольга Ефимова.