В Новокузнецке четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новокузнецке четырехлетний мальчик госпитализирован после падения из окна. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло вечером 12 июля в многоэтажке на улице Советской Армии. Четырехлетний малыш был дома с бабушкой, пока мама работала. Пожилая женщина вышла на кухню, в это время мальчик по дивану, стоявшему у открытого окна, взобрался на подоконник и выпал. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.