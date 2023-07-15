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НовостиОбщество15 июля 2023 6:29

В Кузбассе восьмилетнюю девочку убило током во дворе дома

Борис ЧЕСМЕНОВ
Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Восьмилетняя девочка погибла в Рудничном районе Кемерова.

По предварительным данным, девочка, находясь во дворе частного дома, в котором проживала с родителями и двумя братьями, задела металлическую трубу, внутри которой проходил электрический кабель. В результате она получила поражение электрическим током и потеряла сознание. Вызванные медицинские работники констатировали смерть ребенка.

По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как уточнили в пресс-службе следственного управления, с участием специалиста произведен осмотр места происшествия, допрошены родители ребенка, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.